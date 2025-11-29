Из-за дронов произошел пожар на Афипском НПЗ

Из-за атаки украинских БПЛА в Краснодарском крае разгорелся пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипский. Об этом сообщил оперативный штаб Кубани.

Персонал завода эвакуировали в убежище, из-за атаки никто не пострадал. Для тушения направили 65 человек и 21 единицу техники.

«Повреждена часть технического оборудования на территории завода, резервуары не пострадали», — уточнили в штабе.

Возгорание локализовали на площади 250 квадратных метров. Позже еще один пожар из-за упавших фрагментов дрона произошел на территории подсобного хозяйства сельхозпредприятия. Обошлось без пострадавших, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

«Огонь оперативно ликвидировали прибывшие пожарные расчеты», — добавили в штабе.

Ранее атаку беспилотника отразили в Северной Осетии. БПЛА нейтрализовали в селении Алханчурт, рассказал глава республики Сергей Меняйло.