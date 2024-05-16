Два беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 05:24 Два беспилотника уничтожили в небе над Тульской областью Силы ПВО России уничтожили два беспилотника над Тульской областью РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в небе над Тульской областью. Об этом сообщило региональное министерство по безопасности на официальном сайте.

«В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — сказано в публикации.

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В ведомстве отметили, что на место происшествия оперативно отправили сотрудников экстренных служб. Разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти оперативно-тактических ракет ATACMS средствами ПВО в небе над крымским полуостровом. Также 10 таких ракет сбили над Крымом днем ранее.

В ночь на 16 мая стало известно о шести взрывах в центре Белгорода. Также громкие звуки услышали вдали от города. За день до этого взрывы прозвучали в двух населенных пунктах Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, одна женщина пострадала.