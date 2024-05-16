Шесть взрывов прогремело в центре Белгорода | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 01:24 Шесть взрывов прогремело в центре Белгорода В центре Белгорода прозвучало шесть взрывов на фоне сигнала о ракетной опасности Unsplash

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Жители Белгорода услышали шесть взрывов в центре города. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее в городе объявили ракетную опасность. Помимо этого, прозвучало еще два взрыва. Громкие звуки раздались на существенном расстоянии от города.

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Ближе к вечеру 15 мая стало известно о взрывах в двух селах Белгородской области. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, одна женщина пострадала — медики диагностировали у нее баротравму и осколочные ранения в разных частях тела. ВСУ сбросили два взрывных устройства с помощью дронов.

До этого украинский дрон атаковал автомобиль под Белгородом. Машина ехала между селами Нехотеевкой и Журавлевкой. Из-за удара пострадали три белгородца: два пассажира и шофер. Двое находятся в состоянии средней тяжести. У одного мужчины ушибы, черепно-мозговая травма и осколочные раны лица, у другого — ранения лица, грудной клетки и верхних конечностей.