Пять американских ракет ATACMS сбили над Крымом | 360°

Спецоперация 16 мая 2024, 00:45 Пять американских ракет ATACMS сбили над Крымом Минобороны РФ: силы ПВО сбили пять ракет ATACMS в небе над Крымом РИА «Новости»

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Пять украинских ракет ATACMS производства США ликвидировали российские средства противовоздушной обороны в небе над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«15 мая около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.

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Также военные России отразили атаку по Крыму утром 15 мая. Средства ПВО уничтожили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS в небе над полуостровом.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что военные России отразили атаку ВСУ на город. В регионе объявляли воздушную тревогу, сработала система ПВО.