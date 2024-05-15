Над Крымом сбили оперативно-тактические ракеты ATACMS | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 07:22 Над Крымом сбили оперативно-тактические ракеты ATACMS Минобороны: силы ПВО уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS Defense Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские военные предотвратили удар по Крыму. Силы ПВО уничтожили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО 10 оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — заявила пресс-служба.

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Попытки ударить по объектам на территории России пресекли в течение ночи. По информации Минобороны, украинские военные применили девять дронов, по две противорадиолокационные ракеты HARM, управляемые авиабомбы Hammer и столько же реактивных снарядов системы «Ольха» для атаки на Белгородскую область. Пять беспилотников сбили в Курской области, три ликвидировали в Брянской.

Власти Севастополя сообщали о работе ПВО. В акватории и окрестностях аэродрома сбили ракеты. Обломки рухнули в частном секторе и у села Полюшко.