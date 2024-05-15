Дроны ВСУ сбросили взрывчатку в двух селах Белгородской области, пострадала женщина | 360°

Важное 15 мая 2024, 16:34 Дроны ВСУ сбросили взрывчатку в двух селах Белгородской области, пострадала женщина Губернатор Гладков: БПЛА атаковали села Зозули и Грузское под Белгородом

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Украинские боевики сбросили с помощью БПЛА два взрывных устройства в двух населенных пунктах Борисовского района Белгородской области. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за атаки в селе Зозули ранения получила местная жительница.

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«У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой она доставлена в областную клиническую больницу», — указал губернатор.

Гладков добавил, что удар дрона также зафиксировали в селе Грузское. Он добавил, что в результате взрыва никто не пострадал. Из-за атаки повреждения получил легковой автомобиль.

Ранее украинские военные ударили по селам Грузское и Березовка. Местные жители не пострадали. В селе Грузское ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию частного жилого дома, а в Березовке БПЛА влетел в магазин и взорвался.