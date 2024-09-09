Два беспилотника уничтожили в Белгородской и Курской областях за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.
Дежурные средства уничтожили один беспилотник над территорией Белгородской области и еще один — над Курской областью.
Российские военные группировки «Центр» ликвидировали диверсантов ВСУ в освобожденном населенном пункте Новогродовка. ДРГ пытались проникнуть в город. Новогродовка перешла под контроль российских войск 8 сентября. Перед этим бойцы группировки «Центр» освободили село Калиново в Донецкой Народной Республике.
Украинский боевик назвал одну из причину больших потерь ВСУ. По его словам, это происходит из-за бегства солдат с позиций.
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