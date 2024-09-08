Российские бойцы группировки «Центр» ликвидировали в освобожденной Новогродовке украинских диверсантов. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Фанат.
«Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами <…> была сразу же ликвидирована», — рассказал российский боец.
Фанат показал сгоревшую украинскою бронетехнику и уничтоженных диверсантов с синим скотчем на рукавах.
Город Новогродовка перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр» 8 сентября. Накануне они освободили село Калиново в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника.
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Российские бойцы ликвидировали украинских диверсантов в Новогродовке
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