Российские бойцы ликвидировали украинских диверсантов в Новогродовке

Российские бойцы группировки «Центр» ликвидировали в освобожденной Новогродовке украинских диверсантов. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий с позывным Фанат.

«Это БТР военных ВСУ. Была попытка ДРГ проникнуть в город. И, соответственно, нашими ребятами <…> была сразу же ликвидирована», — рассказал российский боец.

Фанат показал сгоревшую украинскою бронетехнику и уничтоженных диверсантов с синим скотчем на рукавах.

Город Новогродовка перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр» 8 сентября. Накануне они освободили село Калиново в ДНР. Бойцы группировки войск «Юг» продолжили продвижение вглубь обороны противника.