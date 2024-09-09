ВСУ несут большие потери, в том числе из-за бегства военных с передовой. Об этом заявил боевик 59-й мотопехотной бригады Украины Юрий в беседе с журналом Economist .

«За три дня сотня [человек] превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб», — заявил он.

По словам военного, украинское руководство бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев и их часто полностью уничтожают. Особенно ситуацию усложняет эффективная работа артиллерии и авиации Вооруженных сил России.

«Российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается», — передали журналисты слова другого украинского боевика.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные группировки «Центр» освободили шесть населенных пунктов в ДНР за неделю. Бойцы взяли под контроль Птичье, Кирово, Скучное, Заветное, Карловку и Журавку.