Украинский боевик раскрыл еще одну причину больших потерь ВСУ
Economist: ВСУ несут большие потери из-за бегства солдат с позиций
ВСУ несут большие потери, в том числе из-за бегства военных с передовой. Об этом заявил боевик 59-й мотопехотной бригады Украины Юрий в беседе с журналом Economist.
«За три дня сотня [человек] превратилась в ноль. Кто-то сбежал, кто-то погиб», — заявил он.
По словам военного, украинское руководство бросает в бой в Донбассе неопытных пехотинцев и их часто полностью уничтожают. Особенно ситуацию усложняет эффективная работа артиллерии и авиации Вооруженных сил России.
«Российская авиация и артиллерия реагируют чуть ли не в реальном времени; все, что движется и не защищено, уничтожается», — передали журналисты слова другого украинского боевика.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные группировки «Центр» освободили шесть населенных пунктов в ДНР за неделю. Бойцы взяли под контроль Птичье, Кирово, Скучное, Заветное, Карловку и Журавку.