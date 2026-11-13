Дроны ВС России контролируют тыл ВСУ на 20 километров на Дружковском направлении

На Дружковском направлении, где продолжаются бои за Дружковку, российские дроны держат под контролем тыл ВСУ на глубину как минимум 20 километров. Об этом заявил инженер-сапер 83-го отдельного полка БПЛА группировки «Юг» с позывным Шига в беседе с РИА «Новости» .

«Конкретно сейчас в Дружковке на глубину не менее 20 километров мы полностью контролируем тыл противника», — сказал он.

При этом боец подчеркнул, что это не предельная дистанция для российских дронов. Вражеские цели постоянно уничтожают на значительно больших расстояниях. Техника ВС России не стоит на месте и способна улетать и на 40 километров вперед. Часто украинские боевики даже не подозревают, что на таком расстоянии может что-то прилететь.

Также он отметил, что сейчас главными целями стали разные укрепления и командные пункты ВСУ, а также живая сила и наземные роботы-доставщики.

Ранее российские расчеты ударных БПЛА уничтожили РЭБ Kvertus и РЛС RADA ВСУ в Харьковской и Сумской областях.