Дрон ВСУ атаковал съемочную группу «Вести. Донецк» в Горловке

Снимавшая репортаж в Горловке съемочная группа программы «Вести. Донецк» попала под удар запущенного украинскими боевиками беспилотника. Об этом редакция сообщила в Telegram-канале .

Журналисты уточнили, что в момент атаки съемочная группа находилась в автомобиле, на который нацелился дрон. От удара летательного аппарата машина успела увернуться, но разлетевшаяся от взрыва часть осколков попала в салон.

Водитель и оператор получили контузии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На этой неделе от рук украинских боевиков погибли несколько российских журналистов. В поселке Михайловка Луганской Народной Республики одна из ракет ВСУ попала в машину, где находились корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

Снимавшая репортаж в приграничном районе Белгородской области корреспондент Первого канала Анна Прокофьева скончалась от травм, полученных при подрыве машины, наехавшей на заложенную украинскими боевиками мину.

Оператора журналистки Дмитрия Волкова госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что украинские власти развернули террор и кровавую охоту против выполняющих свой профессиональный долг российских журналистов. Она призвала международные институты осудить убийства сотрудников СМИ и сделать все, чтобы эти атаки прекратились.