Дрон ВСУ атаковал съемочную группу «Вести. Донецк» в Горловке
Водитель и оператор «Вести. Донецк» получили контузии при ударе дрона ВСУ
Снимавшая репортаж в Горловке съемочная группа программы «Вести. Донецк» попала под удар запущенного украинскими боевиками беспилотника. Об этом редакция сообщила в Telegram-канале.
Журналисты уточнили, что в момент атаки съемочная группа находилась в автомобиле, на который нацелился дрон. От удара летательного аппарата машина успела увернуться, но разлетевшаяся от взрыва часть осколков попала в салон.
Водитель и оператор получили контузии. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
На этой неделе от рук украинских боевиков погибли несколько российских журналистов. В поселке Михайловка Луганской Народной Республики одна из ракет ВСУ попала в машину, где находились корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.
Снимавшая репортаж в приграничном районе Белгородской области корреспондент Первого канала Анна Прокофьева скончалась от травм, полученных при подрыве машины, наехавшей на заложенную украинскими боевиками мину.
Оператора журналистки Дмитрия Волкова госпитализировали в Москву в тяжелом состоянии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что украинские власти развернули террор и кровавую охоту против выполняющих свой профессиональный долг российских журналистов. Она призвала международные институты осудить убийства сотрудников СМИ и сделать все, чтобы эти атаки прекратились.