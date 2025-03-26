Первый канал подтвердил гибель военкора Анны Прокофьевой

Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла в Белгородской области при исполнении профессионального долга. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Первого канала.

«Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине», — уточнили в пресс-службе.

Находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков получил ранения.

Ранее гибель журналистки прокомментировал блогер Владимир Романов, освещающий ход спецоперации. Он назвал Анну профессионалом своего дела.

«Смелый, честный и порядочный человек», — написал Романов о Прокофьевой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об охоте киевского режима на российских журналистов. По ее словам, украинские власти ведут планомерную преступную деятельность по зачистке информационного пространства.