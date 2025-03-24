Корреспондент «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации

Работавший в зоне проведения специальной военной операции журналист «Известий» Александр Федорчак погиб. Об этом редакция сообщила в Telegram-канале .

Коллеги погибшего уточнили, что Федорчак работал в Харьковской области на Купянском направлении. Последний репортаж корреспондента вышел в эфир накануне.

Что стало причиной гибели сотрудника, в редакции пока не сообщили.

Последний пост в Telegram-канале Александра Федорчака вышел в ночь на понедельник, 24 марта. Но возможно, что это сообщение владелец опубликовал через «отложку».

Погибшему журналисту было 29 лет.

Уроженец Феодосии Александр Федорчак свою журналистскую карьеру начал с работы редактором на телеканале «Крым 24». После переезда в Москву работал специальным корреспондентом телеканала «Звезда», откуда в 2023 году перешел в «Известия».

В первой половине марта работавшие в освобожденном от украинских боевиков курском селе Казачья Локня журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По данным корреспондента телеканала «Звезда» Антона Войтовича, для наведения удара украинские военные использовали беспилотник. Он подчеркнул, что его съемочная группа, а также коллеги из Франции успели забежать в пустой дом для укрытия.