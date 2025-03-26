Захарова обвинила Украину в развязывании террора против российских журналистов
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на российских журналистов
Киевский режим остервенело охотится на российских журналистов, открыв против них настоящий террор. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она потребовала от международных институтов осудить убийства репортеров и сделать все, чтобы атаки прекратились.
«Замалчивание этой вопиющей жестокости или попытки отделаться ничего не значащими комментариями будут нами рассматриваться как сознательное потакание киевскому режиму в продолжении этой кровавой охоты на журналистов», — подчеркнула представитель МИД.
Утром в Белгородской области погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ее съемочная группа подорвалась на мине. Оператор Дмитрий Волков госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
А в понедельник погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. По автомобилю, в котором они ехали, украинские военные прицельно ударили ракетами.