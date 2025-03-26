Захарова обвинила Украину в развязывании террора против российских журналистов

Киевский режим остервенело охотится на российских журналистов, открыв против них настоящий террор. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова .

Она потребовала от международных институтов осудить убийства репортеров и сделать все, чтобы атаки прекратились.

«Замалчивание этой вопиющей жестокости или попытки отделаться ничего не значащими комментариями будут нами рассматриваться как сознательное потакание киевскому режиму в продолжении этой кровавой охоты на журналистов», — подчеркнула представитель МИД.

Утром в Белгородской области погибла корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ее съемочная группа подорвалась на мине. Оператор Дмитрий Волков госпитализирован в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

А в понедельник погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. По автомобилю, в котором они ехали, украинские военные прицельно ударили ракетами.