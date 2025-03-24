Оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Об этом сообщили в Telegram-канале редакции.

Коллеги погибшего отметили, что украинские боевики нанесли по гражданской машине с журналистами прицельный удар двумя ракетами HIMARS. Вместе с сотрудниками телеканала «Звезда» ехал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

«Он также погиб, выполняя профессиональный долг», — отметили в посте.

Всего шесть человек погибли в результате обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что при ударе пострадал 14-летний подросток. Мальчика с осколочными ранениями доставили в больницу.

Погибший корреспондент Федорчак работал в Харьковской области на Купянском направлении. После переезда в Москву пришел на телеканал «Звезда», а потом стал трудиться в «Известиях».