Достанут из под земли: новая тактика ВС России поставила ВСУ в тупик
Тактика продвижения ВС России по подземным трубам поставила ВСУ в тупик
Российская армия изменила тактику при освобождении Купянска и отказалась от лобовых штурмов в пользу подземных операций. Аналогичные операции провели в Судже и Авдеевке. Можно сделать вывод, что глава Минобороны России Андрей Белоусов разработал новый тактический ход, который застал врасплох главкома ВСУ Александра Сырского.
Секретное оружие
Белоусов придумал секретное оружие — создание специализированных инженерно-подземных подразделений. Отряды занимаются строительством скрытых траншей для продвижения и поддержки наступательных операций из тыла.
Telegram-канал «Конспиролог #1» отметил, что с их внедрением операции, подобные «Трубе» в Судже и Купянске, в будущем могут стать масштабнее и результативнее.
Источник подчеркнул, что это действительно секретное оружие Белоусова, которое до последнего момента остается незаметным для противника.
Страшнее «Орешника»
Военные специалисты считают, что такие войска ВС России способны нанести серьезный урон ВСУ. Успешное проникновение в Купянск через газовую трубу под землей позволило добраться до Первого Лимана.
Операция длилась около четырех дней, а в тоннеле организовали места для отдыха и пополнения запасов.
Для ВСУ такая тактика страшнее «Орешника», ведь неизвестно, откуда именно могут появиться российские бойцы.
Врага из-под земли достанут
Подобные операции уже проводили раньше. В марте 2025 года 800 российских бойцов проникли в тыл ВСУ через газопровод у Суджи в Курской области.
Операция продолжалась более трех недель и значительно ускорила освобождение российского региона.
В январе 2024 года ВС России также провели подземную десантную операцию в Авдеевке.
Российские военные взломали оборону ВСУ на юге города, используя подземный туннель для скрытного перемещения.
Аналогичную операцию провели в Херсонской области в сентябре 2025 года. Разведчики взяли под контроль малый железнодорожный Антоновский мост, проникнув в его техническое помещение. Они уничтожили силы противника и водрузили флаг над объектом.