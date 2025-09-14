Достанут из под земли: новая тактика ВС России поставила ВСУ в тупик

Тактика продвижения ВС России по подземным трубам поставила ВСУ в тупик

Российская армия изменила тактику при освобождении Купянска и отказалась от лобовых штурмов в пользу подземных операций. Аналогичные операции провели в Судже и Авдеевке. Можно сделать вывод, что глава Минобороны России Андрей Белоусов разработал новый тактический ход, который застал врасплох главкома ВСУ Александра Сырского.

Секретное оружие

Белоусов придумал секретное оружие — создание специализированных инженерно-подземных подразделений. Отряды занимаются строительством скрытых траншей для продвижения и поддержки наступательных операций из тыла.

Telegram-канал «Конспиролог #1» отметил, что с их внедрением операции, подобные «Трубе» в Судже и Купянске, в будущем могут стать масштабнее и результативнее.

Источник подчеркнул, что это действительно секретное оружие Белоусова, которое до последнего момента остается незаметным для противника.

Страшнее «Орешника»

Военные специалисты считают, что такие войска ВС России способны нанести серьезный урон ВСУ. Успешное проникновение в Купянск через газовую трубу под землей позволило добраться до Первого Лимана.