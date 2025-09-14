Российские разведчики уничтожили 12 бойцов ВСУ у Алексеевского острова

Разведчик Зак: спецназ уничтожил дронами взвод ВСУ при побеге через Днепр

В Херсонской области бойцы ВСУ попытались сбежать с Алексеевского острова, бросившись вплавь через реку. Все 12 украинских военные были уничтожены, рассказал ТАСС командир группы спецназа 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«12 украинских военнослужащих попытались вплавь через Днепр сбежать с Алексеевского острова в Херсонской области, они были уничтожены», — сказал военный.

Как он рассказал 12 сентября, группа из 20 украинских боевиков пыталась удержать остров, сопротивлялась. Российские военные взяли его под контроль в июле. Одновременно ВС РФ установили контроль и над малым железнодорожным Антоновским мостом.

Зак уточнил, что бойцы ВС РФ потратили около трех часов, чтобы забрать последнюю точку. Тогда боевики ВСУ и попытались сбежать, переплыв ночью Днепр. Их уничтожили расчеты ударных беспилотников.

Видео неудавшегося побега украинских боевиков опубликовали в Telegram-канале ТАСС. Кадры сняли разведчики группировки «Днепр».

Ранее Минобороны сообщило, что российские операторы FPV-дронов двумя точными попаданиями уничтожили украинский гексакоптер R-18 и живую силу ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.