Вооруженные силы Украины понесли большие потери в живой силе и технике во время вторжения в Курскую область. Издание «Военное хроника» показало дорогу с уничтоженными украинскими бронемашинами.

Усыпанный обломками проезд между засеянными полями в Курской области военкоры назвали «дорогой смерти». Российский беспилотник снял оставшиеся на ней разрушенные бронемашины ВСУ . В кадр попали не менее 10 сгоревших единиц техники.

Украинский боевик Станислав Бунятов сообщил о тяжелом положении своей армии в Курской области. По его словам, российские военные прибегли к тактике лобового истощения и применили весь боевой опыт, чтобы освободить регион. По разным оценкам, ВСУ потеряли от 40% до 60% захваченных территорий и контролируют всего около 500 квадратных километров.