Сотрудники Росгвардии нанесли урон живой силе и технике ВСУ в Курской области

Сотрудники Росгвардии продолжают уничтожать живую силу и технику противника в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с армейскими подразделениями бойцы уничтожили блиндаж, два расчета АГС, подвал, в котором прятались боевики, опорный пункт, расчет FPV-дрона, склад боеприпасов и три миномета украинских войск. Кроме того, они помогли прикрытием армейским подразделениям РСЗО.

Ранее украинский боевик рассказал, что ВСУ в Курской области приходится бороться за каждый метр, а российские военные применяют весь свой опыт на поле боя и истощают силы противника.

По словам другого пленного, украинская армия не вывозит и не хоронит тела убитых в регионе.