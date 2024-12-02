ВСУ атакуют российские позиции в Курской области при помощи большого количества военной техники, которую бойцы ВС России успешно уничтожают. Об этом заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел сообщил «РИА Новости».

«Они шлют, шлют, шлют, повторюсь — по три-четыре наката в день. И каждый накат — с использованием техники. Соответственно, все это жжется. Это благодаря нашим расчетам FPV. Благодаря нашим артиллеристам», — рассказал офицер.

Орел также сообщил, что ВСУ в Курской области применяют только зарубежные танки Abrams и Leopard. По его словам, техники украинского и советского производства у страны не осталось.

Ранее боец «Ахмата» Кот рассказал, как ВСУ пытаются обойти системы РЭБ под Курском. Для этого украинцы применяют тактику массированного использования дронов.