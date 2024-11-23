В Раде оценили площадь оставшейся в руках ВСУ территории Курской области

Вторгшиеся в Курскую область украинские войска сумели сохранить за собой всего 500 квадратных километров. Это меньше половины захваченной территории, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале .

Он показал карту с сервиса DeepState с расположением войск. Дмитрук сообщил, что максимальная площадь, которую удерживали подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области, достигла 1300 квадратных километров. Теперь под их контролем всего 500 «квадратов». Дмитрук заявил о провале операции.

«Минус 60% территорий. Положили тысячи ребят, еще столько же в плену, пропали без вести или стали инвалидами до конца жизни. Это такой план?» — задался он вопросом.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Менее чем за четыре месяца они лишились более 35 тысяч военнослужащих.