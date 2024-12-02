«Лобовое истощение». Украинский военный рассказал о положении ВСУ в Курской области

Боец «Айдара» Бунятов заявил, что ВСУ борются за каждый метр в Курской области

Военным ВСУ приходится бороться за каждый метр в Курской области, а российские войска применяют весь свой боевой опыт на поле боя. Об этом заявил боец батальона «Айдар»* Станислав Бунятов в своем Telegram-канале.

«Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше всего им удается классическое лобовое истощение», — написал он.

Ранее комбат с позывным Як рассказал, что большая часть подразделений ВСУ, с которыми сталкиваются российские бойцы в Курской области — это подготовленные на Западе солдаты, их обучали настоящее специалисты, а «не случайные инструкторы». Военный выразил уверенность, что ВС России справятся с натасканными украинскими боевиками.

*Признан в России террористической организацией и запрещен.