До полного освобождения Луганской Народной Республики осталось всего пять населенных пунктов. Об этом заявил отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, за ноябрь российские войска серьезно продвинулись и освободили большую часть административной границы республики. Под контролем ВСУ пока находятся Надия, Новоегоровка, Петровское, Новолюбовка и Белогоровка.

До этого в Минобороны сообщили, что осенью 2024 года российские военные освободили 88 населенных пунктов в ЛНР и ДНР, а также в Харьковской, Запорожской и Курской областях.

Ранее Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут оказаться в окружении российских военных на Сватовско-кременском направлении. Он отметил, что из-за плотного огневого воздействия наших бойцов, командование украинской армии уже не может снабжать свои подразделения в этом районе.