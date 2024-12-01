Осенью российские военные взяли под контроль 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Харьковской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили 37 населенных пунктов в ДНР. Противника выбили, в частности, из Селидова, Красного Яра и Кременной Балки. Бойцы «Востока» освободили 12 населенных пунктов, среди них Угледар, Пречистовка и Раздольное. Также под контроль российских войск перешло село Левадное, расположенное в Запорожской области.

Группировка «Север» вытеснила украинских боевиков из 14 населенных пунктов в Курской области: Апанасовки, Борок, Бяхова, Внезапного, Викторовки, Вишневки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Снагости, Обуховки, Новой Сорочины, Покровского, Десятого Октября и Успеновки.

Ранее ВС России зажали около 700 наемников и солдат ВСУ на заводе в Часовом Яре. Российские военные не стремятся к лобовым атакам с противником. Вместо этого они наносят точные артиллерийские и авиаудары, в том числе с использованием КАБ-500, КАБ-1500 и КАБ-3000. Также российские военные нанесли удар по железнодорожному составу с ракетами ATACMS и Storm Shadow возле порта Черноморска. Это были поставки для ВСУ из румынского порта Констанца.