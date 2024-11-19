Марочко: ВСУ могут оказаться в окружении на Сватовско-кременском направлении

Боевики ВСУ могут попасть в окружение российских военных на Сватовско-кременском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Новый огневой мешок формируется на Сватовско-кременском участке для вооруженных формирований Украины. Продвижение наших бойцов северо-восточнее Торского и в Тернах создает для украинской группировки восточнее Ямполовки серьезную угрозу окружения», — сказал он.

Марочко добавил, что из-за плотного огневого воздействия российской армии командованию ВСУ уже непросто обеспечивать и снабжать подразделения в этом районе.

Днем ранее российские военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Минобороны показала кадры боевой работы военных.