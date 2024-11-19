ВСУ оказались на грани попадания в «огневой мешок» на Сватовском направлении

Боевики ВСУ могут попасть в окружение российских военных на Сватовско-кременском направлении. Об этом РИА «Новости» заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Новый огневой мешок формируется на Сватовско-кременском участке для вооруженных формирований Украины. Продвижение наших бойцов северо-восточнее Торского и в Тернах создает для украинской группировки восточнее Ямполовки серьезную угрозу окружения», — сказал он.
Марочко добавил, что из-за плотного огневого воздействия российской армии командованию ВСУ уже непросто обеспечивать и снабжать подразделения в этом районе.
Днем ранее российские военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба Минобороны показала кадры боевой работы военных.
Подмосковных айтишников пригласили на донорскую акцию
Минжилполитики Подмосковья назвало способы проверки квартиры перед покупкой
Google заставят продать браузер Chrome
Макрон поддержал разрешение США бить своим оружием по России
Пожарно-тактические учения провели на складе в Видном
Система Подмосковья по вывозу стройотходов вошла в шорт-лист Зеленой премии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте