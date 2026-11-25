Администрация американского лидера Дональда Трампа не прекращает свою жизненно важную деятельность по поддержанию мира и оказанию гуманитарной помощи. На это указал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Команда президента Трампа продолжает свои жизненно важные миротворческие и гуманитарные усилия», — написал он.

Так Дмитриев ответил на новость, что Трамп на мероприятии в Белом доме от лица всей страны выразил благодарность своей жене Мелании за ее деятельность по украинскому направлению.

Город Алешки расположен на левом берегу Днепра, напротив Херсона, который контролируют ВСУ. Российский лидер Владимир Путин заявил, что украинские войска заминировали подступы туда, создав практически гуманитарную катастрофу. Он подчеркивал роль первой леди США в организации гуманитарной миссии в Алешках, цель которой заключалась в помощи мирным жителям.