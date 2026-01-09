Дмитриев напомнил Каллас, что систем ПВО против «Орешника» нет

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), указал главе европейской дипломатии Кае Каллас на отсутствие систем ПВО, способных перехватить российский ядерный комплекс «Орешник». Об этом он написал в соцсети X .

«Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты „Орешник“, развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует», — ответил он на заявления Каллас о необходимости поставить на Украину средства ПВО после нанесенного ВС России удара «Орешником».

Минобороны России заявило, что нанесло массированный удар, включая использование комплекса «Орешник», по критически важным объектам Украины. Это стало ответом на атаку Киева на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области в декабре. В ведомстве подчеркнули, что все цели удара были успешно достигнуты.

Президент России Владимир Путин еще год назад предупреждал об атаке «Орешником» по Украине. Тогда российский лидер сказал: «Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил удар «Орешником» по Украине с уколом галоперидола.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы покинуть город из-за проблем с отоплением и электричеством.