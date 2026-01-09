Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ночной ракетный удар по западу Украины со спасительным уколом галоперидола, который требуется опасным психам. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

В ночь на 9 января Вооруженные силы РФ ответили на террористическую атаку киевского режима. В ночь на 29 декабря 2025 года украинские боевики попытались атаковать резиденцию президента России в Новгородской области.

В ответ на это российская армия нанесла массированный удар с использованием высокоточного оружия большой дальности. Применялись ракеты наземного и морского базирования, включая подвижный грунтовый комплекс «Орешник», а также ударные беспилотники.

«Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам. И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг», — написал Медведев.

Больных такого рода не успокоят добрые слова психиатров, отметил он. Только санитары с внушительными кулаками и флегматичными лицами могут справиться с ними.

«Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины», — подчеркнул зампред Совбеза России.

Мощнейший удар невероятной силы парализовал Западную Украину в ночь на 9 января. Левый берег Киева обесточен, сообщила местная администрация. Из-за сложной энергетической ситуации поезда на красной линии метро ходят по измененному графику. На замену некоторым троллейбусным и трамвайным маршрутам пустили автобусы.