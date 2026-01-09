«Орешник» ударил по Украине: в Сети вспомнили предупреждение Путина

Путин еще год назад предупреждал об ударе «Орешником» по Украине

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин еще год назад предупреждал об ударе «Орешником» по Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул № 3».

Авторы поста напомнили, что российский лидер говорил о пользе для американцев от наблюдений за новым ударом «Орешником».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?» — говорил глава государства.

Он предлагал провести так называемую технологическую дуэль и посмотреть, что из этого выйдет.

Интересно. Думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны.

Владимир Путин

Российская армия в ночь на 9 января атаковала объекты на Украине «Орешником» в ответ на удар по резиденции Путина в Новгородской области.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте