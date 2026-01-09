«Орешник» ударил по Украине: в Сети вспомнили предупреждение Путина

Путин еще год назад предупреждал об ударе «Орешником» по Украине

Президент России Владимир Путин еще год назад предупреждал об ударе «Орешником» по Украине. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул № 3».

Авторы поста напомнили, что российский лидер говорил о пользе для американцев от наблюдений за новым ударом «Орешником».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?» — говорил глава государства.

Он предлагал провести так называемую технологическую дуэль и посмотреть, что из этого выйдет.