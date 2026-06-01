Бастрыкин: ВСУ с 2014 года атаковали более 2 тысяч объектов образования

Атака на Старобельский профессиональный колледж стала очередным случаем агрессии Вооруженных сил Украины против образовательных учреждений. За последние 12 лет они ударили по двум тысячам таких объектов, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Кремле.

«С 2014 года вооруженные формирования Украины атаковали 2116 учреждений образования, среди которых детские сады, школы и колледжи», — сказал он.

Колледж в Старобельске, по информации Бастрыкина, атаковали с территории Харьковской области. Военнослужащие 414-й отдельной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра» под командованием Андрея Клименко намеренно ударили по образовательному учреждению, так как запущенные БПЛА имели антенны Starlink для наведения с помощью спутниковой связи.

На совещании в Кремле обсуждалось расследование удара по Старобельску и поддержка пострадавших. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших.