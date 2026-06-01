Киевский режим решил придать новое качество украинскому конфликту, сознательно совершив преступления в Геническе и Старобельске. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В Кремле глава государства провел совещание о мерах поддержки пострадавших, а также ходе расследования теракта, совершенного киевской хунтой 22 мая в Старобельске. Украинские беспилотники атаковали луганский колледж и общежитие. Погиб 21 воспитанник, 42 человека получили ранения.

Путин попросил доложить, как осуществляются выплаты компенсации, ведется лечение и реабилитация раненых. В совещании участвовали генпрокурор России Александр Гуцан, зампредседателя правительства Татьяна Голикова, глава СКР Александр Бастрыкин, а также глава ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Как отметил Пасечник, Старобельский профессиональный колледж атаковали 16 БПЛА, причем удар был спланированным и целенаправленным. Операция по спасению людей продолжалась 45 часов и за это время 15 раз объявляли опасность атаки беспилотников.