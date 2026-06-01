Старобельский профессиональный колледж атаковали 16 беспилотниками. Спасательная операция продолжалась 45 часов, в течение которых украинские военные еще 15 раз пытались нанести удар. Об этом глава ЛНР Леонид Пасечник доложил президенту России Владимиру Путину на совещании в Кремле.

«За эти 45 часов 15 раз объявлялась беспилотная опасность. И вот, из докладов руководителя муниципалитета, демонстративно беспилотники украинской стороны летали над объектом, то ли пугая, то ли… в общем, угроза была реальная, поэтому вынужденно спасательные работы останавливали», — сказал он.

Вооруженные силы Украины, по информации главы ЛНР, использовали 16 беспилотников для удара по колледжу. Пасечник назвал удар целенаправленным и спланированным.

Из 89 человек, находившихся на месте атаки, за помощью обратились 45, погиб 21 пострадавший. Пасечник сообщил, что семь человек находятся в больнице, из них трое пошли на поправку, один в тяжелом состоянии.

Путин на совещании в Кремле назвал удар по колледжу в Старобельске кровавым преступлением украинской хунты. Он выразил соболезнования семьям погибших.