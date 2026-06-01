Путин провел совещание после теракта в Старобельске

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам помощи пострадавшим и ходу расследования теракта в Старобельске. Глава государства заявил, что наказание виновным в атаке на колледж будет неотвратимым.

Президент назвал удар по колледжу в Старобельске кровавым преступлением, которое совершила украинская хунта. Он подчеркнул, что виновные в атаке понесут заслуженное наказание.

Путин также выразил соболезнования семьям погибших, потерявшим детей и внуков в результате удара. Глава государства отметил, что пострадавшим необходимо оказать всю необходимую помощь, учащиеся колледжа должны завершить учебный год, выпускники — получить дипломы.

На совещании обсудили ход расследования и меры помощи раненым. В нем участвовали генпрокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, глава СК Александр Бастрыкин, руководитель ЛНР Леонид Пасечник и глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев.

Ранее украинские беспилотники атаковали общежитие колледжа, где находились 86 учащихся. После удара здание обрушилось, погиб 21 человек. Путин подчеркнул, что атака не была случайной: выжившие подростки рассказали, что дроны не просто пролетали над районом, а кружили и наносили прицельные удары.

После теракта ВС России нанесли ответный удар по целям, связанным с военным руководством Украины. Для этого использовали ракеты «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон».