Гуцан сообщил об обвиняемых по делу о теракте в Старобельске

Гуцан: Бровди стал обвиняемым по делу об ударе по колледжу в Старобельске

В число обвиняемых по делу об атаке на колледж в Старобельске включили командующего силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди и еще нескольких руководителей ВСУ. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Следствие установит роль каждого из фигурантов в организации и проведении атаки на колледж. Гуцан добавил, что правоохранители продолжат собирать доказательства по делу. Фамилии других подозреваемых пока не раскрыли.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам помощи пострадавшим и хода расследования теракта в Старобельске. Во время встречи глава государства заявил, что виновные в атаке понесут неотвратимое наказание.