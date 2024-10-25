Путин раскрыл положение попавших в окружение под Курском подразделений ВСУ

ВСУ лишились стабильного управления окруженными подразделениями в Курской области. Об этом в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия-1» заявил президент России Владимир Путин.

«Находящиеся в окружении люди даже не понимают, что они в окружении. Судя по располагаемой нами информации, стабильное управление войсками там потеряно», — сказал он.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани глава государства сообщил, что российские войска в Курской области блокировали около двух тысяч украинских солдат. Путин подчеркивал, что военные уже приступили к ликвидации подразделений противника.

Также российский лидер отмечал, что военные продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения и действуют уверенно на всех направлениях.

Утром 25 октября Минобороны сообщило об уничтожении колонны ВСУ в Курской области.