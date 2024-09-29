Во избежание катастрофы странам Запада придется возобновить диалог с Россией. Для этого они должны отказать Украине во вступлении в НАТО, заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

По его мнению, Украина непременно проиграет в вооруженном столкновении с Россией. Меркурис предупредил, что при этом ни действующее правительство, ни будущее не пойдут на переговоры ради прекращения конфликта. Поэтому аналитик предложил странам Запада взять ситуацию с безопасностью в Европе в свои руки.

«Чтобы избежать окончательной геополитической катастрофы, сейчас крайне важно наладить связи с Россией. Поэтому нам нужно признать, что Украина не может вступить в НАТО. Нужно признать, что она действительно сохранит нейтральный статус», — сказал он.

Не только зарубежные союзники начали склонять Украину к переговорам с Россией, но и собственные жители. Один из бывших министров в правительстве президента Владимира Зеленского призвал «ампутировать» Донбасс и Новороссию ради достижения мира.