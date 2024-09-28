Украинцы всерьез задумались о территориальных уступках ради прекращения конфликта. Один из бывших членов правительства заявил о необходимости отказаться от утраченных регионов ради построения светлого будущего. Беседовавший с ним журналист Оуэн Мэтьюз сообщил об этом в колонке для британского журнала The Spectator .

Президент Украины Владимир Зеленский представил Белому дому «план победы». Однако автор статьи заявил, что между Западом и киевским режимом, а также внутри украинского общества возникли фундаментальные разногласия относительно того, как именно должен завершиться конфликт.

По словам Мэтьюза, возник новый нарратив, который поставил мир и безопасность выше победы и справедливости. По опросам, проведение мирных переговоров теперь поддерживают 57% украинцев против 43% в прошлом году. Журналист заявил, что многие в стране сочли истинной победой не возвращение утраченных земель, а становление процветающей демократической европейской нации.

«Нам нужно отрезать утраченные территории, как гангренозную конечность, и заняться нашим будущим. Разрыв между политической элитой, которая проигрывает, и простыми людьми не может быть больше», — сказал бывший высокопоставленный министр в кабинете Зеленского.

Содержание нового «плана победы» Украины раскрыл журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, это лишь набор инициатив и целей.