Нейтральный статус Украины важен для России — Путин
Путин: в Стамбуле Украина почти согласилась на условие РФ о денацификации страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении Украиной нейтрального статуса. Об этом он рассказал в рамках ПМЭФ-2024 руководителям информагентств и представителям мировых СМИ.
«Украина была готова пойти на условие России о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле», — заявил российский лидер.
По его словам, стамбульские договоренности в целом устраивали Россию и Украину.
Ранее глава государства объяснил, что прекращение западных поставок оружия на Украину позволит прекратить боевые действия в течение двух или трех месяцев. По его словам, он писал об этом президенту США Джо Байдену, а также призывал другие страны перестать мешать мирному урегулированию конфликта.