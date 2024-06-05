Нейтральный статус Украины важен для России — Путин

Путин: в Стамбуле Украина почти согласилась на условие РФ о денацификации страны

Фото: РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении Украиной нейтрального статуса. Об этом он рассказал в рамках ПМЭФ-2024 руководителям информагентств и представителям мировых СМИ.

«Украина была готова пойти на условие России о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле», — заявил российский лидер.

По его словам, стамбульские договоренности в целом устраивали Россию и Украину.

Ранее глава государства объяснил, что прекращение западных поставок оружия на Украину позволит прекратить боевые действия в течение двух или трех месяцев. По его словам, он писал об этом президенту США Джо Байдену, а также призывал другие страны перестать мешать мирному урегулированию конфликта.

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