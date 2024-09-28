El Pais: Украине придется пойти на уступки в диалоге с Россией

Страны коллективного Запада постепенно усиливают внешнее давление на Украину с целью добиться ее вступления в переговоры с Россией. Таким мнением поделились обозреватели испанской газеты El Pais.

Украинский конфликт, отметили в статье, достиг ключевого момента: до выборов в США в ноябре остается мало времени, а от их результатов во многом зависит дальнейшая финансовая и военная помощь со стороны американцев. При этом Украина начинает испытывать серьезные трудности, достигая предела своих возможностей после двух с половиной лет противостояния, а моральный дух ее граждан ослабевает.

«Украина достигает предела своих мощностей и сталкивается с серьезными проблемами в энергетике в преддверии зимы», — подчеркнули испанские журналисты.

В статье указали, что в ходе возможных переговоров с Россией Украина будет вынуждена пойти на «болезненные уступки».

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал страны объединиться и совместно искать мирное решение украинского кризиса, чтобы не дать ему выйти из-под контроля.