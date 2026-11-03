Число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников приблизилось к 100

Число уничтоженных на подлете к Москве беспилотников выросло до 97

Силы противовоздушной обороны ликвидировали на подлете к Москве еще 13 беспилотников. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Отражена атака 13 беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил он.

Градоначальник начал сообщать об уничтожении дронов в столичном регионе с вечера 2 ноября. В 23:04 он написал о первых восьми дронах. Всего, начиная с этого времени до 05:41, на подлете к Москве ликвидировали 97 беспилотников.

Вчера за ночь над российскими регионами уничтожили 235 украинских дронов. БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом.