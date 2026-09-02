Число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 25

Еще девять украинских БПЛА, летевших на Москву, ликвидировали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» .

Общее число сбитых на подлете к Москве с начала суток вражеских аппаратов достигло 25.

Атака началась в утренние часы. Сообщение о семи уничтоженных БПЛА мэр опубликовал в 7:07, еще о трех в 8:20. К 8:50, 9:39 и 11:05 сбили еще по два беспилотника.

На местах падения фрагментов уничтоженных БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что за август силы ПВО уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших на Москву. Большую часть аппаратов силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних подступах.