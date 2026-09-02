Силы ПВО уничтожили семь летевших на Москву БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

По словам главы города, на места падения обломков беспилотников выехали специалисты экстренных служб.

Накануне в период с 08:00 до 20:00 силы ПВО уничтожили 109 украинских БПЛА над регионами России. Аппараты ликвидировали в Московской области, Крыму, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Воронежской и Орловской областях, а также над Черным морем. Для атаки ВСУ использовали беспилотники самолетного типа.