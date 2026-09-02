Еще три БПЛА сбили на подлете к Москве утром 2 сентября

Собянин сообщил о ликвидации еще трех летевших на Москву БПЛА

Силы ПВО ликвидировали еще три БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил он.

Немногим ранее градоначальник заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили семь летевших на столицу беспилотников.

Всего силы ПВО ликвидировали 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России прошедшей ночью, сообщили в Минобороны. БПЛА сбили в Крыму, над Черным морем, под Брянском, Орлом, Воронежем, Курском, Калугой, Ростовом-на-Дону, Тамбовом, Тулой, Краснодаром, Белгородом и в Московском регионе.