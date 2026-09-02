За утро 2 сентября сбили 12 беспилотников, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

На месте падения фрагментов сбитой техники работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

Сообщение опубликовали в 08:50. Также Собянин сообщал об уничтожении семи БПЛА в 07:07 и трех — в 08:20.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над Россией 130 украинских беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись более 10 регионов, включая Московский регион, Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Тульскую области, Республику Крым и Краснодарский край.