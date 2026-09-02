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    За утро 2 сентября сбили 12 беспилотников, летевших на Москву

    Собянин: утром 2 сентября силы ПВО сбили 12 беспилотников, летевших на Москву

    Фото: РИА «Новости»

    Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

    На месте падения фрагментов сбитой техники работают специалисты экстренных служб, добавил мэр.

    Сообщение опубликовали в 08:50. Также Собянин сообщал об уничтожении семи БПЛА в 07:07 и трех — в 08:20.

    Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над Россией 130 украинских беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись более 10 регионов, включая Московский регион, Воронежскую, Калужскую, Тамбовскую и Тульскую области, Республику Крым и Краснодарский край.