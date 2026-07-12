Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».
Экстренные службы работают на местах падения обломков.
Ранее Собянин сообщал о 26 БПЛА, сбитых 12 июля в период с 06:21 до 10:30. Пресс-служба Министерства обороны опубликовала данные об уничтожении 349 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Фрагменты одного из аппаратов упали на трассе М4 «Дон» на 885-м километре по направлению на юг.
Минувшей ночью российские военные ударными БПЛА «Герань» ликвидировали склад вооружений ВСУ в селе Кучиновка Черниговской области.