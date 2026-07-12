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Силы ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Фото: РИА «Новости»

Силы противовоздушной обороны сбили еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе».

Экстренные службы работают на местах падения обломков.

Ранее Собянин сообщал о 26 БПЛА, сбитых 12 июля в период с 06:21 до 10:30. Пресс-служба Министерства обороны опубликовала данные об уничтожении 349 украинских беспилотников над регионами России за ночь. Фрагменты одного из аппаратов упали на трассе М4 «Дон» на 885-м километре по направлению на юг.

Минувшей ночью российские военные ударными БПЛА «Герань» ликвидировали склад вооружений ВСУ в селе Кучиновка Черниговской области.