Силы ПВО сбили за утро 26 беспилотников, летевших на Москву

Системы ПВО с полуночи до 10:30 12 июля сбили 26 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе» .

Первое сообщение об уничтожении пяти вражеских аппаратов появилось в 06:21. В 06:42 канал объявил о ликвидации еще девяти БПЛА. Семь беспилотников сбили к 07:52 и еще пять к 10:30.

На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 349 украинских беспилотников над регионами России. Фрагменты одного из аппаратов упали на трассе М4 «Дон» на 885-м километре по направлению на юг.