Число пострадавших при атаке дронов на Геническ увеличилось до 11 человек

Сальдо: число пострадавших при атаке БПЛА на Геническ увеличилось до 11 человек

Число раненных при ударе боевиков ВСУ по многоквартирным домам в Геническе увеличилось до 11. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Все находятся в состоянии средней степени тяжести», — написал он.

Сальдо добавил, что медики оказывают необходимую помощь раненым.

Ранее ВСУ несколько раз атаковали Энергодар — город-спутник Запорожской атомной электростанции. Там пострадали несколько жилых домов и машин, школа бокса и административное здание.

Утром в воскресенье в Херсонской области ранение получила женщина, ехавшая в рейсовом автобусе. БПЛА пострадали еще шесть жителей — две женщины, трое мужчин и подросток.

Неделю назад девять округов Херсонской области остались без электроснабжения из-за атаки украинских беспилотников.