За сутки в Херсонской области от атак ВСУ пострадали шесть мирных жителей

За минувшие сутки шесть мирных жителей Херсонской области пострадали от обстрелов и беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо с своем канале в «Максе».

Среди раненых трое мужчин, две женщины и один подросток 2008 года рождения.

Также ВСУ обстреляли Ивановку, Сокологорное, Новоалексеевку, Скадовск, Великие Копани, Князе-Григорьевку, Коробки, Костогрызово и Бехтеры.

За последние сутки в результате атак украинских БПЛА пострадали и погибли мирные жители в Горловке, Таганроге и Белгородской области.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ минируют трассу «Новороссия» в районе Бердянска с беспилотников.