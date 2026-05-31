ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре

Украинские военные обстреляли школу бокса имени Манзули в городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре. В результате пострадало остекление в здании и автобусе, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов в «Максе» .

Мэр сообщил, что в 2023 году при поддержке Росатома в школе провели капитальный ремонт. Он назвал учреждение одним из самых значимых спортивных объектов города.

«Очередная атака на спортивную инфраструктуру — это удар не по стенам и окнам. Это попытка ударить по будущему наших детей», — подчеркнул Пухов.

В течение дня ВСУ уже несколько раз били по городу, атаковали административное здание, жилые дома и автозаправки. Накануне украинский БПЛА пробил стену в нескольких метрах от реактора на Запорожской АЭС.