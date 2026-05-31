В Херсонской области при атаке ВСУ на рейсовый автобус пострадала женщина
Беспилотники ВСУ ударили по рейсоому автобусу в Херсонской области, пострадала женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Владимир Василенко.
Накануне в результате атак вражеских БПЛА были ранены шесть жителей региона — трое мужчин, две женщины и подросток.
В воскресенье в соседней Запорожской области украинские беспилотники атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар. Удары нанесли по зданию администрации, автозаправкам, жилым домам и автомобилям.
За прошедшую ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали над российскими регионами 216 украинских БПЛА самолетного типа.